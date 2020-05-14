Завершилась реконструкция бассейна «Нефтяник» в Уфе

Весь комплекс стал более современным, в залах установили новое оборудование, восстановили вышку для прыжков.

В этом здании 1967 года постройки капитальный ремонт проводился впервые, на момент начала работ износ составлял около 70%.

По словам Радия Хабирова, «Нефтяник» готов к приему посетителей уже сейчас, но откроется одновременно со всеми бассейнами Башкортостана, когда позволит эпидемиологическая ситуация в регионе.