Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях показал фото обновленного бассейна «Нефтяник», который реконструировали с 2018 года.
Завершилась реконструкция бассейна «Нефтяник» в Уфе
Весь комплекс стал более современным, в залах установили новое оборудование, восстановили вышку для прыжков.
В этом здании 1967 года постройки капитальный ремонт проводился впервые, на момент начала работ износ составлял около 70%.
По словам Радия Хабирова, «Нефтяник» готов к приему посетителей уже сейчас, но откроется одновременно со всеми бассейнами Башкортостана, когда позволит эпидемиологическая ситуация в регионе.
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