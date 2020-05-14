Памятники архитектуры в Уфе будут ремонтировать за счет инвесторов

В совещании приняли участие представители нескольких компаний, заинтересовавшихся восстановлением некоторых старинных усадеб и вовлечением их в хозяйственный оборот.

Инвесторы заверили, что готовы и обладают необходимыми средствами и опытом для восстановления объектов культурного наследия, пребывающих в аварийном состоянии: «Дома Бухартовских» (Аксакова, 48), «Вахмянинской бани» (Чернышевского, 121), дома, в котором помещалась типография газеты «Алга» (Карла Маркса, 13), «Дома Веденеева» (Карла Маркса, 15) и «Дома Тихониных» (Коммунистическая, 13).

В ближайшее время инвесторы представят свои проекты по реставрации, в которых будут указаны сроки и планы проведения работ и объемы инвестиций.