В Уфе закрыли Советскую площадь и ограничили движение транспорта по одной из улиц

Движение транспорта по Советской площади запрещено до 10 декабря 2020 года в связи с установкой памятника Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Девятого мая текущего года медаль «Золотая Звезда» Шаймуратова была доставлена в Уфу из Москвы самолетом и передана на вечное хранение в Национальный музей Башкортостана.

Сама площадь и местность вокруг нее в скором времени превратятся в городское культурное пространство: перед памятником расположится свето-музыкальный «сухой» фонтан, планируют проложить небольшие скверы, в которых высадят новые деревья. Улица Советская будет пешеходной, ее замостят натуральным камнем, заменят освещение и отремонтируют фасады зданий. Благоустройство охватит и ближайшие скверы (перед музыкальной школой №1 и перед БГПУ): в них обновят скамейки, урны и фонари.

Также с 13 мая временно ограничено движение транспорта по улице Запотоцкого от дома №60 до дома № 64. На этом участке будут вестись ремонтные работы до 24 мая 2020 года.