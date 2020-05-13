Депутаты Государственного Собрания озаботились развитием садовых товариществ республики. Это коснется почти 40% жителей Башкортостана.
В садовые товарищества Башкортостана проведут воду и газ
В Ближайшее время будет принят закон о поддержке садоводства. На сегодняшний день в Башкортостане садами владеют более 500 тысяч семей.
В планах проведение в садовые товарищества коммуникаций (вода, газ, электричество, тепло, канализация) и развитие инфраструктуры (в том числе обновление дорог).
После принятия соответствующего закона будет разработана программа развития садоводства, в которой определятся меры финансовой поддержки со стороны государства.
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