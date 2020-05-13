В садовые товарищества Башкортостана проведут воду и газ

В Ближайшее время будет принят закон о поддержке садоводства. На сегодняшний день в Башкортостане садами владеют более 500 тысяч семей.

В планах проведение в садовые товарищества коммуникаций (вода, газ, электричество, тепло, канализация) и развитие инфраструктуры (в том числе обновление дорог).

После принятия соответствующего закона будет разработана программа развития садоводства, в которой определятся меры финансовой поддержки со стороны государства.