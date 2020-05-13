В связи с перекрытием участка дороги вблизи проспекта Октября автобусы двух маршрутов будут двигаться в объезд в ближайшие несколько дней.
В Уфе закроют участок улицы и изменится схема движения автобусов
-
ufacity.info
Участок улицы Южный проезд, соединяющей проспект Октября и Комсомольскую недалеко от остановки «Госцирк», закроют полностью для замены магистрального трубопровода.
Работы будут вестись в период с 8.00 13 мая до 24.00 15 мая. На это время изменится и схема движения общественного транспорта – так, как показано на изображении выше.
Это коснется только 222 и 213 маршрутов – они будут объезжать перекрытый участок по бульвару Саид-Галиева.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.