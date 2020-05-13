В Уфе закроют участок улицы и изменится схема движения автобусов

Участок улицы Южный проезд, соединяющей проспект Октября и Комсомольскую недалеко от остановки «Госцирк», закроют полностью для замены магистрального трубопровода.

Работы будут вестись в период с 8.00 13 мая до 24.00 15 мая. На это время изменится и схема движения общественного транспорта – так, как показано на изображении выше.

Это коснется только 222 и 213 маршрутов – они будут объезжать перекрытый участок по бульвару Саид-Галиева.