Ограничение движения транспорта на участке протяженностью около 200 метров почти на месяц затруднит подъезд к одному из крупнейший вузов города.
На несколько дней полностью перекроют одну из улиц в центре Уфы
С 21.00 часов 15 мая до 23.00 часов 19 мая 2020 года будет закрыто движение транспорта на всех полосах проезжей части улицы Заки Валиди от перекрестка с Гоголя до перекрестка с Аксакова.
В это время будут вестись сезонные работы по капитальному ремонту и строительству тепловой сети. После завершения работ откроют движение по нечетной стороне улицы Заки Валиди.
С пятого до 11 июня всю улицу перекроют снова для укладки нового асфальта и нанесения разметки.
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