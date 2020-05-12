На несколько дней полностью перекроют одну из улиц в центре Уфы

С 21.00 часов 15 мая до 23.00 часов 19 мая 2020 года будет закрыто движение транспорта на всех полосах проезжей части улицы Заки Валиди от перекрестка с Гоголя до перекрестка с Аксакова.

В это время будут вестись сезонные работы по капитальному ремонту и строительству тепловой сети. После завершения работ откроют движение по нечетной стороне улицы Заки Валиди.

С пятого до 11 июня всю улицу перекроют снова для укладки нового асфальта и нанесения разметки.