«Золотая Звезда» Шаймуратова будет храниться в Национальном музее Башкортостана

После этого награду провезли по улицам с почетным кортежем, в составе которого была техника времен Великой Отечественной войны.

На Советской площади медаль принял Радий Хабиров и передал на вечное хранение в Национальный музей Башкортостана.

Решение хранить «Золотую Звезду» именно в этом музее приняли родственники Шаймуратова, теперь ее смогут увидеть все желающие. Там хранятся и другие награды генерала.