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«Золотая Звезда» Шаймуратова будет храниться в Национальном музее Башкортостана

Медаль «Золотая Звезда» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова была доставлена в Уфу из Москвы самолетом сегодня, девятого мая.

  • ufacity.info

После этого награду провезли по улицам с почетным кортежем, в составе которого была техника времен Великой Отечественной войны.

На Советской площади медаль принял Радий Хабиров и передал на вечное хранение в Национальный музей Башкортостана.

Решение хранить  «Золотую Звезду» именно в этом музее приняли родственники Шаймуратова, теперь ее смогут увидеть все желающие. Там хранятся и другие награды генерала.

Павел Авдеев,
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