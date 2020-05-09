Медаль «Золотая Звезда» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова была доставлена в Уфу из Москвы самолетом сегодня, девятого мая.
«Золотая Звезда» Шаймуратова будет храниться в Национальном музее Башкортостана
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ufacity.info
После этого награду провезли по улицам с почетным кортежем, в составе которого была техника времен Великой Отечественной войны.
На Советской площади медаль принял Радий Хабиров и передал на вечное хранение в Национальный музей Башкортостана.
Решение хранить «Золотую Звезду» именно в этом музее приняли родственники Шаймуратова, теперь ее смогут увидеть все желающие. Там хранятся и другие награды генерала.
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