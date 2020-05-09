В некоторых городах республики стартует сезонное отключение горячего водоснабжения. Объясняем, как узнать сроки отключения воды в своем доме.
С 12 мая в Уфе и других городах Башкортостана начнут отключать горячую воду
Воду будут отключать в связи с проведением гидравлических испытаний. С 12 мая они начнутся в Уфе, Благовещенске, Ишимбае, Салавате, Сибае и Стерлитамаке, с 16 мая – в Агидели, с 18 мая – в Нефтекамске.
ООО «БашРТС» уже опубликовало графики испытаний в перечисленных выше городах: вы можете перейти на сайт, скачать соответствующий файл и найти в списке свой дом, чтобы узнать, когда и до какого числа отключат горячую воду.
Гидравлические испытания необходимы для выявления износа трубопровода: повышается давление воды, и при образовании протечек трубы на этом участке заменяются.
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