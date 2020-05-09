С 12 мая в Уфе и других городах Башкортостана начнут отключать горячую воду

Воду будут отключать в связи с проведением гидравлических испытаний. С 12 мая они начнутся в Уфе, Благовещенске, Ишимбае, Салавате, Сибае и Стерлитамаке, с 16 мая – в Агидели, с 18 мая – в Нефтекамске.

ООО «БашРТС» уже опубликовало графики испытаний в перечисленных выше городах: вы можете перейти на сайт, скачать соответствующий файл и найти в списке свой дом, чтобы узнать, когда и до какого числа отключат горячую воду.

Гидравлические испытания необходимы для выявления износа трубопровода: повышается давление воды, и при образовании протечек трубы на этом участке заменяются.