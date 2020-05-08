Работы на улице Комсомольской в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались в прошлом году и завершатся в 2021.
Участок Комсомольской останется закрытым до конца мая
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ufacity.info
Четыре полосы улицы Комсомольской на участке от Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной перекрыли 25 апреля, первоначально планировалось, что дорогу откроют 11 мая, но срок проведения работ продлен до 25 мая.
На время действия ограничения изменилось и движение общественного транспорта: 202 и 203 маршруты теперь объезжают данный отрезок по проспекту Октября и улице Айской.
Участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума по итогам реконструкции станет «дублером» проспекта Октября. Четырехполосное движение расширят до шестиполосного. По словам строителей, пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.
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