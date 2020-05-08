Участок Комсомольской останется закрытым до конца мая

Четыре полосы улицы Комсомольской на участке от Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной перекрыли 25 апреля, первоначально планировалось, что дорогу откроют 11 мая, но срок проведения работ продлен до 25 мая.

На время действия ограничения изменилось и движение общественного транспорта: 202 и 203 маршруты теперь объезжают данный отрезок по проспекту Октября и улице Айской.

Участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума по итогам реконструкции станет «дублером» проспекта Октября. Четырехполосное движение расширят до шестиполосного. По словам строителей, пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.