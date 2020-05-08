В Уфе ограничили движение транспорта по двум улицам

Ограничения вводятся в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на период с восьмого мая по 31 августа.

Перекроют половину проезжей части улицы Коммунистической на участке от Карла Маркса до Цюрупы и улицы Ленина на участке от Пушкина до бульвара Ибрагимова.

В этот период на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.