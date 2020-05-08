Перекрытие проезжей части на двух улицах в центре города может поспособствовать образованию пробок в пиковые часы.
В Уфе ограничили движение транспорта по двум улицам
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ufacity.info
Ограничения вводятся в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на период с восьмого мая по 31 августа.
Перекроют половину проезжей части улицы Коммунистической на участке от Карла Маркса до Цюрупы и улицы Ленина на участке от Пушкина до бульвара Ибрагимова.
В этот период на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.
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