Электротранспорт Уфы временно прекращает работу

Работа электротранспорта прекращается в соответствии с принятым ранее особым режимом: в выходные и праздничные дни, то есть с девятого по 11 мая, трамваи и троллейбусы на маршруты не выходят.

Особый режим введен в городе с 13 апреля: трамваи номер 5, 8, 16, 18 и троллейбусы номер 9, 10, 13, 16, 21, 22 будут ходить в будние дни с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00, чтобы уменьшить количество людей на автобусных остановках в пиковые часы.

По такому графику электротранспорт будет работать, предположительно, до отмены режима самоизоляции.