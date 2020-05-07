В этом году пандемия Covid-19 выявила проблемы с обеспечением республики интернетом: во многих населенных пунктах дети были вынуждены учиться по бумажным кейсам из-за проблем со связью или полного отсутствия сетей.
Во всех населенных пунктах Башкортостана проведут интернет
Сегодня, седьмого мая, заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Андрей Назаров объявил о планах обеспечения полного охвата республики интернетом.
На данный момент предполагается, что этот проект будет частично финансироваться инвесторами. На обсуждение программа будет представлена 12 мая.
Обеспечение республики высокоскоростным интернетом началось еще в декабре прошлого года: тогда предполагалось, что к 2021 году интернетом охватят треть населенных пунктов (1514).
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