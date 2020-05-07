Во всех населенных пунктах Башкортостана проведут интернет

Сегодня, седьмого мая, заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Андрей Назаров объявил о планах обеспечения полного охвата республики интернетом.

На данный момент предполагается, что этот проект будет частично финансироваться инвесторами. На обсуждение программа будет представлена 12 мая.

Обеспечение республики высокоскоростным интернетом началось еще в декабре прошлого года: тогда предполагалось, что к 2021 году интернетом охватят треть населенных пунктов (1514).