Когда станет известна дата открытия торговых центров в Башкортостане?

Сегодня, седьмого мая, глава Башкортостана Радий Хабиров на заседании заявил, что открывать торговые центры еще рано, так как в ситуации по коронавирусу не было значительных улучшений.

Окончательное решение по этому вопросу будет озвучено после праздников – во вторник, 12 мая. Ранее называлась предварительная дата полного запуска работы торговых центров – первое июня 2020 года.

Шестого мая на совещании Владимира Путина был анонсирован план поэтапного снятия ограничений: в первую очередь разрешат занятия физкультурой на улице, прогулки с детьми и работу заведений некоторых сфер услуг, на втором откроют школы и заведения большой площади, и на третьем вернутся к работе все организации.