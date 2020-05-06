8 и 9 мая в Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Восьмого и девятого мая с 10.00 до 12.00 перекроют проезжую часть по маршруту движения военной техники: Аэропорт «Уфа» – автодорога Уфа-Аэропорт – Заки Валиди – Цюрупы – 50-летия Октября – проспект Октября – разворот на остановке «Горсовет» – проспект Октября – 50-летия Октября – Революционная – Ленина – Пушкина – Советская площадь.

Также с 22.00 седьмого мая до 12.00 восьмого мая и с 22.00 часов восьмого мая до 12.00 часов девятого мая будет ограничено движение на Советской площади.

В этом году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. Девятого мая в Уфу из Москвы на вечное хранение будет передана медаль «Золотая звезда» Героя России Минигали Шаймуратова. Всероссийская минута молчания начнется в 21.00.