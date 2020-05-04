С 6 по 8 мая в Уфе изменится график движения электротранспорта

Движение по трамвайным маршрутам номер 5, 8, 16, 18 и троллейбусным маршрутам номер 9, 10, 13, 16, 21, 22 будет осуществляться без ограничений по времени работы на линиях с 6.00 до 20.00 часов. Изменения будут действовать с шестого по восьмое мая включительно.

С 13 апреля городской электротранспорт Уфы перешел на особый режим: трамваи номер 5, 8, 16, 18 и троллейбусы номер 9, 10, 13, 16, 21, 22 будут ходить в будние дни с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00, чтобы уменьшить количество людей на автобусных остановках в пиковые часы.

Кроме того, в выходные и праздничные дни трамваи и троллейбусы не будут ходить вообще. По такому графику электротранспорт будет работать до отмены режима самоизоляции.