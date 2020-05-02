В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Пятого мая с 10.00 до 12.00 по городу проедет колонна военной техники, в связи с чем будет ограничено движение транспорта по следующему маршруту:

Аэропорт «Уфа» – автодорога Уфа-Аэропорт – улица Заки Валиди – улица Цюрупы – улица 50-летия Октября – проспект Октября – разворот на остановке «Горсовет» – проспект Октября – улица 50-летия Октября – улица Революционная – улица Ленина – улица Пушкина – Советская площадь.

Также с 22.00 четвертого мая до 10.00 пятого мая будет ограничено движение на Советской площади.