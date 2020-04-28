Малый и средний бизнес в Уфе освободят от арендной платы

От платы освободят представителей малого и среднего бизнеса, арендующих объекты муниципального нежилого фонда Уфы с первого апреля по 30 сентября 2020 года.

Для подготовки приказа нужно подать соответствующее заявление или выписку из единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Некоммерческие организации также подают заявление.

Договор аренды должен быть действительным на первое апреля 2020 года. Если в реестре нет данных о вашей организации, нужно подать документы, подтверждающее, что она относится к малому или среднему бизнесу (критерии перечислены в статье 4 Федерального закона).