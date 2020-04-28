Мэрия Уфы сообщила об утверждении порядка реализации решения о помощи бизнесу в период пандемии коронавирусной инфекции. Это значит, что обратиться за помощью можно уже сейчас.
Малый и средний бизнес в Уфе освободят от арендной платы
От платы освободят представителей малого и среднего бизнеса, арендующих объекты муниципального нежилого фонда Уфы с первого апреля по 30 сентября 2020 года.
Для подготовки приказа нужно подать соответствующее заявление или выписку из единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Некоммерческие организации также подают заявление.
Договор аренды должен быть действительным на первое апреля 2020 года. Если в реестре нет данных о вашей организации, нужно подать документы, подтверждающее, что она относится к малому или среднему бизнесу (критерии перечислены в статье 4 Федерального закона).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.