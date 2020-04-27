Администрация Уфы представила список детских садов, которые будут работать во вторник. Среди них 22 муниципальных и 15 частных организаций.
Список детсадов, которые будут работать в Уфе 28 апреля
Демский район:
– детсад № 73 (улица Генерала Кусимова, 17а);
– детсад № 75 (улица Островского, 18/2);
– частный детсад «Теремок» (улица Столярова, 4);
– частный детсад «Софи» (улица Магистральная, 2/1).
Калининский район:
– детсад № 57 (улица Победы, 9, корпус 3);
– детсад № 58 (улица Транспортная, 40/2);
– детсад № 169 (улица Тухвата Янаби, 65/2);
– детсад № 220 (улица Черниковская, 65/1);
– детсад № 272 (улица Сельская, 8а);
– детсад № 311 (улица Вологодская, 19/3);
– частный детсад «Счастливый Я» (улица Ферина, 1).
Кировский район:
– детсад № 3 (улица Степана Кувыкина, 33/1);
– детсад № 260 (улица Зайнуллы Расулева, 6/1);
– частный детсад «Детства планета» (улица Первопроходцев, 10/В);
– частный детсад «Радуга Уфа» (улица Бехтерева, 16);
– частный детсад «Teddy Bear» (улица Менделеева, 60а);
– частный детсад «Лидер Ленд» (улица Муксинова, 2/3);
– частный детсад «Ромашка» (улица Софьи Перовской 11-188);
– частный детсад «Умники и умницы-2» (улица Софьи Перовской 54, офис 8);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Менделеева, 9).
Ленинский район:
– детсад № 8 (улица Аксакова, 57а);
– детсад № 255 (улица Красина, 13/2);
– детсад № 284 (улица Жуковского, 28);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Гоголя, 63/1);
– частный детсад «СДС» (улица Петра Еремеева, 4).
Октябрьский район:
– детсад № 89 (проспект Октября, 60/2);
– детсад № 113 (проспект Октября, 108/1);
– детсад № 218 (улица Шафиева, 24);
– детсад № 259 (улица Менделеева, 217/1);
– детсад № 325 (улица Максима Рыльского, 10/2).
Орджоникидзевский район:
– детсад № 60 (проспект Октября, 190/3);
– детсад № 217 (улица Богдана Хмельницкого, 126/1);
– частный детсад «Игроград» (улица Горького, 54);
– частный детсад «Солнышко» (улица Ладыгина, 11).
Советский район:
– детсад № 127 (улица Железняцкая, 35);
– детсад № 244 (улица Красноводская, 11);
– частный детсад «Яблочко» (улица Цюрупы, 130 - 1).
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