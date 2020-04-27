В одной из больниц Уфы закончился карантин по коронавирусу

С сегодняшнего дня прекращен карантин в ГКБ №21 Уфы. После открытия РКБ имени Куватова она была единственной больницей Уфы, полностью закрытой на карантин.

Сейчас в республике закрыты Центральная районная больница Белебея, три отделения Кармаскалинской ЦРБ, одно отделение Балтачевской ЦРБ, ГКБ №1 Стерлитамака и два отделения Республиканского клинического онкодиспансера Уфы.

На сегодняшний день в Башкортостане 570 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (+43 за сутки), умерло, по последней информации, 14 человек.