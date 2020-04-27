Участок улицы Комсомольской в Уфе закрыт на реконструкцию, и маршрутные такси вынуждены двигаться в объезд. Новая схема движения коснется двух маршрутов.
В Уфе изменена схема движения общественного транспорта по Комсомольской
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ufacity.info
Четыре полосы улицы Комсомольской на участке от Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной будут закрыты до 24.00 часов 11 мая 2020 года.
На время действия ограничения изменится и движение общественного транспорта – так, как указано на схеме выше. Через этот отрезок проходят только 202 и 203 маршруты.
Участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума по итогам реконструкции станет «дублером» проспекта Октября. Четырехполосное движение расширят до шестиполосного. По словам строителей, пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.
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