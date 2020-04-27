В Уфе изменена схема движения общественного транспорта по Комсомольской

Четыре полосы улицы Комсомольской на участке от Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной будут закрыты до 24.00 часов 11 мая 2020 года.

На время действия ограничения изменится и движение общественного транспорта – так, как указано на схеме выше. Через этот отрезок проходят только 202 и 203 маршруты.

Участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума по итогам реконструкции станет «дублером» проспекта Октября. Четырехполосное движение расширят до шестиполосного. По словам строителей, пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.