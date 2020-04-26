В Уфе продолжат дезинфицировать улицы в ночь на понедельник

Дезинфекция будет проводиться с 22.00 часов 26 апреля и до 6.00 часов 27 апреля на следующих улицах:

Степана Злобина, Минигали Губайдуллина, Менделеева, Авроры, Батырская, Степана Кувыкина, Рабкоров, Софьи Перовской, Сочинская, Зайнаб Биишевой, Армавирская (в Кировском районе), Правды, Новороссийская, Таллинская, Левитана, Магистральная, Дагестанская, Нигмати, Мечтателей (в Демском районе), Летчиков, Ахметова, проспект Дружбы Народов (в Ленинском районе).

Во время проезда конвоя движение транспорта будет ограничено. Мэрия просит жителей первых и вторых этажей этих улиц закрыть на ночь окна, чтобы в квартиры не проник запах. Обработка проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.

Вопросы можно задать по телефону ИДЦ Уфы: 8 (347) 277-09-11 либо в колл-центр Администрации Уфы: 8-800-250-56-04.