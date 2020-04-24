Список улиц Уфы, которые будут дезинфицировать в ночь на субботу

Дезинфекция будет проводиться с 22.00 часов 24 апреля и до 6.00 часов 25 апреля на следующих улицах:

50 лет СССР, Менделеева, Сипайловская, Жукова, Гагарина, Бикбая, Чудская, Уфимское шоссе, Трамвайная, Невского, Кольцевая, Вологодская, Индустриальное шоссе, Седова, Маршала Жукова.

Во время проезда конвоя движение транспорта будет ограничено. Мэрия просит жителей первых и вторых этажей этих улиц закрыть на ночь окна, чтобы в квартиры не проник запах. Обработка проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.

Вопросы можно задать по телефону ИДЦ Уфы: 8 (347) 277-09-11 либо в колл-центр Администрации Уфы: 8-800-250-56-04.