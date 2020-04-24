В Уфе на одной из улиц частично перекроют движение транспорта

Сейчас на улице Дмитрия Донского возле дома 36/1 «БашРТС» ведет работы по реконструкции участка теплотрассы.

С понедельника, 27 апреля, будет перекрыта половина проезжей части улицы на участке между домами 34 и 38. Ограничение снимут 30 мая 2020 года. На этом отрезке расположена остановка 228 и 229 маршрутов.

В текущем сезоне на улице Дмитрия Донского будет полностью заменен асфальт, поэтому компания «БашРТС» решила отремонтировать теплотрассу до начала дорожных работ, чтобы минимизировать вероятность повреждений.