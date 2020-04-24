Ограничение движения на коротком участке может создать пробку на двух автобусных маршрутах в пиковые часы.
В Уфе на одной из улиц частично перекроют движение транспорта
Сейчас на улице Дмитрия Донского возле дома 36/1 «БашРТС» ведет работы по реконструкции участка теплотрассы.
С понедельника, 27 апреля, будет перекрыта половина проезжей части улицы на участке между домами 34 и 38. Ограничение снимут 30 мая 2020 года. На этом отрезке расположена остановка 228 и 229 маршрутов.
В текущем сезоне на улице Дмитрия Донского будет полностью заменен асфальт, поэтому компания «БашРТС» решила отремонтировать теплотрассу до начала дорожных работ, чтобы минимизировать вероятность повреждений.
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