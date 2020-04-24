В Башкортостане в праздничные дни будут работать садовые маршруты

Автобусы будут ходить в праздничные дни с первого по пятое и с девятого по одиннадцатое мая. В них допустят только пассажиров в масках и перчатках, а также требуется соблюдение социальной дистанции.

При этом пока не ясно, можно ли будет ими воспользоваться, если режим самоизоляции официально продлят на этот период. Расписание тоже еще не опубликовано.

Информацию можно получить по телефону «горячей линии»: +7(347)262-66-62.

С 25 апреля начнут ходить автобусы по всем сезонным маршрутам. Они будут действовать до конца сентября.