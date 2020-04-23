Глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал о том, как продвигается строительство нового центра для детей с ограниченными возможностями, которое могли остановить из-за коронавируса.
Центр для детей с ограниченными возможностями в Уфе откроется в 2022 году
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instagram.com/khabirovradii
Центр расположится на месте бывшего санатория «Салют» (улица Авроры, 18/2). Сейчас на площадке работает 80 строителей с соблюдением всех санитарных мер.
По словам Хабирова, первую часть работ завершат к концу текущего года, сдать объект планируют в 2022 году. Деньги на строительство и функционирование центра выделят в полном объеме.
Ранее Хабиров сообщил о том, что из-за текущего кризиса был вынужден заморозить постройку Дворца спортивной борьбы, который обошелся бы бюджету в 3,58 миллиарда рублей.
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