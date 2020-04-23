Центр для детей с ограниченными возможностями в Уфе откроется в 2022 году

Центр расположится на месте бывшего санатория «Салют» (улица Авроры, 18/2). Сейчас на площадке работает 80 строителей с соблюдением всех санитарных мер.

По словам Хабирова, первую часть работ завершат к концу текущего года, сдать объект планируют в 2022 году. Деньги на строительство и функционирование центра выделят в полном объеме.

Ранее Хабиров сообщил о том, что из-за текущего кризиса был вынужден заморозить постройку Дворца спортивной борьбы, который обошелся бы бюджету в 3,58 миллиарда рублей.