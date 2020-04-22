В Минздраве уточнили, какие лечебные учреждения в республике закрыты на карантин по коронавирусу. В Уфе в условиях карантина сейчас работают четыре больницы.
Список больниц Башкортостана, закрытых на карантин
По состоянию на 22 апреля в Уфе на полный карантин закрыта только больница № 21, в Белебее – Центральная районная больница.
Частичный карантин введен в уфимских больницах № 22, № 8 и № 18. Часть корпусов закрыты в Ишимбайской ЦРБ, ГКБ №1 Стерлитамака, а также по одной больнице в Бирске, Октябрьске и Салавате.
Ранее правительство республики поручило закрыть на карантин все интернаты и дома престарелых. Персонал выполняет свои функции двухнедельными вахтами и проживает на территории учреждения.
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