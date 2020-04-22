В Уфе из-за коронавируса отложено строительство Дворца спортивной борьбы

Дворец спортивной борьбы площадью 29 квадратных километров должен был расположиться в микрорайоне Глумилино Октябрьского района. Стоимость проекта оценена в 3,58 миллиарда рублей.

По словам Хабирова, этот объект он пытался построить еще в 2006 году, когда руководил администрацией президента Башкортостана, но отказался от этой идеи, так как был переведен в Москву.

Далее он начал аналогичную работу в Красногорске, где не только выделили земельный участок, но и начали проектирование и договорились с Федерацией спортивной борьбы России, но пришло время возвращаться в Башкортостан.

Теперь из-за ситуации с коронавирусом республике приходится урезать бюджет, не задевая основные сферы – экономику, инфраструктуру, дороги, ЖКХ и медицину, поэтому строительство Дворца спортивной борьбы отложено на неопределенный срок.