В Уфе на четыре месяца перекрыли движение транспорта по одной из улиц

Четыре полосы проезжей части улицы Сочинской на участке от Менделеева до Октябрьской Революции будут перекрыты с сегодняшнего дня, 22 апреля, до 24.00 часов 30 августа 2020 года.

Как сообщили в мэрии, движение транспорта будет осуществляться по четырем полосам Сочинской вдоль Набережной реки Белая в двух направлениях.

Сейчас в Уфе перекрыты или частично перекрыты также улицы Достоевского, Ветошникова, Левитана, Академика Королева, Новоженова, Степана Халтурина и Архитектурная. Вчера, 21 апреля, начался ремонт на улице Дмитрия Донского.