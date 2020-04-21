Башкортостан потратит два миллиарда рублей на оборудование для больниц

Контракты на сумму 861,7 миллионов рублей уже заключены, еще на 341,3 миллионов рублей – в процессе подписания.

В частности закупят средства индивидуальной защиты, а также 182 аппарата искусственной вентиляции легких, 51 аппарат УЗИ, 223 монитора для пациентов, восемь компьютерных томографов, 100 концентраторов кислорода и многое другое оборудование.

Ранее мы писали о том, что республика планирует увеличить резерв аппаратов ИВЛ до 1983 штук. Они необходимы, так как коронавирусная инфекция может вызвать осложнение в виде тяжелой формы пневмонии.