Два транша в размере 1,2 миллиарда рублей и 831 миллион рублей поступили из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на переоснащение инфекционных госпиталей.
Башкортостан потратит два миллиарда рублей на оборудование для больниц
Контракты на сумму 861,7 миллионов рублей уже заключены, еще на 341,3 миллионов рублей – в процессе подписания.
В частности закупят средства индивидуальной защиты, а также 182 аппарата искусственной вентиляции легких, 51 аппарат УЗИ, 223 монитора для пациентов, восемь компьютерных томографов, 100 концентраторов кислорода и многое другое оборудование.
Ранее мы писали о том, что республика планирует увеличить резерв аппаратов ИВЛ до 1983 штук. Они необходимы, так как коронавирусная инфекция может вызвать осложнение в виде тяжелой формы пневмонии.
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