Объект ремонтируется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая его протяженность составляет 1,66 км.
В Уфе приступили к ремонту одной из улиц
Ремонт на улице Дмитрия Донского в Орджоникидзевском районе начался сегодня, 22 апреля, и завершится не позднее 15 сентября 2020 года.
Будет заменен асфальт на тротуаре и проезжей части, обустроены парковочные места и техническая полоса, обновлены бордюры и дорожная разметка.
На время подготовительных работ ограничат движение транспорта по половине проезжей части улицы. При укладке асфальта движение будут перекрывать полностью поквартально.
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