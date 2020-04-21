В Уфе приступили к ремонту одной из улиц

Ремонт на улице Дмитрия Донского в Орджоникидзевском районе начался сегодня, 22 апреля, и завершится не позднее 15 сентября 2020 года.

Будет заменен асфальт на тротуаре и проезжей части, обустроены парковочные места и техническая полоса, обновлены бордюры и дорожная разметка.

На время подготовительных работ ограничат движение транспорта по половине проезжей части улицы. При укладке асфальта движение будут перекрывать полностью поквартально.