В Уфе появилась новая аллея

Аллея заложена в Орджоникидзевском районе: 70 деревьев – липы и рябины – высажены на улице Кольцевой.

Это первый этап республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия», в которой по первоначальным планам должны были принять участие жители Башкортостана, но из-за самоизоляции работы проводятся силами служб по благоустройству.

В рамках этой акции в Уфе и других населенных пунктах республики будет высажено 85 тысяч крупных деревьев (липы, березы, рябины) и 48 тысяч кустарников, часть из них сформирует тематические аллеи.