Закладка новой аллеи посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы по озеленению начались 18 апреля и постепенно охватят всю республику.
В Уфе появилась новая аллея
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ufacity.info
Аллея заложена в Орджоникидзевском районе: 70 деревьев – липы и рябины – высажены на улице Кольцевой.
Это первый этап республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия», в которой по первоначальным планам должны были принять участие жители Башкортостана, но из-за самоизоляции работы проводятся силами служб по благоустройству.
В рамках этой акции в Уфе и других населенных пунктах республики будет высажено 85 тысяч крупных деревьев (липы, березы, рябины) и 48 тысяч кустарников, часть из них сформирует тематические аллеи.
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