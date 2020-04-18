В Уфе появится граффити, посвященное борьбе с коронавирусом

Новое граффити украсит стену напротив закрытой на карантин РКБ имени Куватова. Рисует его Артур Лукьянов – автор «Портрета Юрия Гагарина», «Портрета Натальи Ковшовой» и многих других знаковых уфимских граффити.

Эта работа посвящена борьбе врачей с коронавирусом, автор рисунка-первоисточника – иллюстратор, известный в интернете под псевдонимом MJ.Hiblen.

Исходный арт появился на странице MJ.Hiblen в Instagram неделю назад и быстро завоевал популярность, после чего автор опубликовал еще два варианта рисунка.