В Башкортостане закроют магазины разливных напитков, маскирующиеся под бары

Сегодня депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе/барах с площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Главная цель законопроекта – борьба с так называемыми «наливайками». Это магазины разливных напитков, зарегистрированные как бары или кафе, что позволяет им продавать алкоголь после 22.00.

Регионам российской федерации предоставлено право регулировать деятельность таких заведений самостоятельно. В Госсобрании Башкортостана уже заявили, что благодаря этому «наливайки» скоро «уйдут в прошлое как явление». Осталось дождаться одобрения закона Советом Федерации и президентом.