Когда в Башкортостане разрешат работу парикмахерских?

«Общепиту действительно разрешили работать, и вы можете получить разрешение на посещение общепита. Работают те кафе, которые соблюдают санитарные требования, в том числе минимальное количество присутствующих одновременно.

Что касается открытия парикмахерских: сейчас разрабатывается перечень санитарно-эпидемиологических требований для их открытия – правила работы, количество клиентов на определенной площади, периодичность проведения санобработки. Нормативный документ прошел согласование в аппарате правительства. Наверное, еще пара дней и он будет подписан.

Когда собрались открывать парикмахерские, мы обратились к Роспотребнадзору, так как необходимо контролировать соблюдение санитарных норм, и нам сказали, что проверять не могут, так как у них мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Поэтому контроль будет осуществляться другими органами», – сообщила Бойцова.