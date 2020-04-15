Список улиц Уфы, которые будут дезинфицировать в ночь на четверг

Дезинфекция будет проводиться с 22.00 часов 15 апреля и до 6.00 часов 16 апреля на следующих улицах:

Злобина, Губайдуллина, Менделеева, Авроры, Батырская, Кувыкина, Рабкоров, Сочинская, Армавирская (в Кировском районе Уфы), Правды, Новороссийская, Таллинская, Левитана, Магистральная, Дагестанская, Нигмати, Мечтателей (в Демском районе Уфы), Летчиков, Ахметова, проспект Дружбы Народов (в Ленинском районе Уфы).

Во время проезда конвоя движение транспорта будет ограничено. Мэрия просит жителей первых и вторых этажей этих улиц закрыть на ночь окна, чтобы в квартиры не проник запах. Обработка проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.

Вопросы можно задать по телефону ИДЦ Уфы: 8 (347) 277-09-11 либо в колл-центр Администрации Уфы: 8-800-250-56-04.