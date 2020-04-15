В Уфе отремонтируют две улицы

Проект подразумевает обустройство улиц, названных в честь Дня Победы или героев и участников Великой Отечественной войны. В Уфе он распространяется на две улицы – Новоженова и Ветошникова, обе названы в честь героев Советского Союза.

На Новоженова на участке от Уфимского шоссе до Маршала Жукова уже ведется работа, проводится замена старых бордюров и обустройство технической полосы. В дальнейшем заменят асфальт на проезжей части и тротуарах, разметку и канализационные люки. Длина участка – 1,43 километра, работы завершатся не позже 15 сентября 2020 года.

Улицу Ветошникова будут ремонтировать на двух участках – от Революционной до Достоевского и от Чернышевского до Воровского. Работы начнутся в ближайшее время.