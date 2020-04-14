На сегодняшний день из-за ситуации с коронавирусом в городе работает только 21 детский сад. В них 44 дежурных группы по 13 детей в каждой в среднем, 81 воспитатель.
Когда в Уфе откроются все детсады?
Начальник Управления образования Елена Хаффазова на брифинге заявила, что работа детсадов возобновится в полной мере только после того, как глава Башкортостана отменит режим всеобщей самоизоляции.
Список дежурных детских садов на завтра, 15 апреля.
Демский район:
– детсад № 73 (улица Генерала Кусимова, 17а);
– детсад № 75 (улица Островского, 18/2).
Калининский район:
– детсад № 58 (улица Транспортная, 40/2);
– детсад № 57 (улица Победы, 9, корпус 3);
– детсад № 311 (улица Вологодская, 19/3);
– детсад № 272 (улица Сельская, 8а).
Кировский район:
– детсад № 3 (улица Степана Кувыкина, 33/1);
– детсад № 260 (улица Зайнуллы Расулева, 6/1).
Ленинский район:
– детсад № 255 (улица Красина, 13/2);
– детсад № 8 (улица Аксакова, 57а);
– детсад № 284 (улица Жуковского, 28).
Октябрьский район:
– детсад № 113 (проспект Октября, 108/1);
– детсад № 122 (улица Жукова, 4/3);
– детсад № 325 (улица Максима Рыльского, 10/2);
– детсад № 218 (улица Шафиева, 24);
– детсад № 259 (улица Менделеева, 217/1);
– детсад № 89 (проспект Октября, 60/2).
Орджоникидзевский район:
– детсад № 60 (проспект Октября, 190/3);
– детсад № 217 (улица Богдана Хмельницкого, 126/1).
Советский район:
– детсад № 244 (улица Красноводская, 11);
– детсад № 127 (улица Комсомольская, 17, корпус 2).
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