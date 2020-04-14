В Уфе начали ремонтировать улицу Архитектурную

Также идет подготовка к замене асфальта на проезжей части Архитектурной, которая начнется позже. На время ремонта дороги движение транспорта по этой улице будет ограничено.

Улица Архитектурная была включена в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году по этой программе в Башкортостане обновят более 300 километров дорог, а также пешеходные ограждения и дорожные знаки.

В Калининском районе Уфы до конца года отремонтируют еще улицу Орджоникидзе, в микрорайоне Инорс продлят улицы Мушникова и Лисунова.