С сегодняшнего дня, 13 апреля, вступает в силу новый график работы городского электротранспорта. Некоторые маршруты временно закроют.
В Уфе значительно урезали график движения троллейбусов и трамваев
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ufacity.info
Движение по трамвайным маршрутам номер 1 и 10, а также по троллейбусным маршрутам номер 4, 15, 18 прекратилось вообще.
Трамваи номер 5, 8, 16, 18 и троллейбусы номер 9, 10, 13, 16, 21, 22 будут ходить только в будние дни с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00, чтобы уменьшить количество людей на автобусных остановках в пиковые часы.
В выходные и праздничные дни все троллейбусные и трамвайные маршруты будут пустыми. По такому графику электротранспорт будет работать до отмены режима самоизоляции.
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