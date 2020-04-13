В Уфе значительно урезали график движения троллейбусов и трамваев

Движение по трамвайным маршрутам номер 1 и 10, а также по троллейбусным маршрутам номер 4, 15, 18 прекратилось вообще.

Трамваи номер 5, 8, 16, 18 и троллейбусы номер 9, 10, 13, 16, 21, 22 будут ходить только в будние дни с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00, чтобы уменьшить количество людей на автобусных остановках в пиковые часы.

В выходные и праздничные дни все троллейбусные и трамвайные маршруты будут пустыми. По такому графику электротранспорт будет работать до отмены режима самоизоляции.