Список улиц Уфы, которые будут дезинфицировать в ночь на воскресенье

Дезинфекция будет проводиться с 22.00 часов 11 апреля и до 6.00 часов 12 апреля на следующих улицах: 50-лет СССР, Менделеева, Сипайловская, Жукова, Гагарина, Бикбая, Чудская, Уфимское шоссе, Невского, Кольцевая, Вологодская, Индустриальное шоссе, Трамвайная, Седова, Жукова.

Во время проезда конвоя движение транспорта будет ограничено. Мэрия просит жителей первых и вторых этажей этих улиц закрыть на ночь окна, чтобы в квартиры не проник запах. Обработка проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.

Вопросы можно задать по телефону ИДЦ Уфы: 8 (347) 277-09-11 либо в колл-центр Администрации Уфы: 8-800-250-56-04.