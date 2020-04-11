В Уфе перекроют движение транспорта по одной из улиц

Проезжую часть улицы Пугачева перекроют на участке от Сочинской до Бельской завтра, 12 апреля, в связи с ремонтом дороги.

Объезд будет осуществляться по Армавирской. Ремонт дороги на улице Пугачева начался второго апреля, его надеются завершить до конца текущего месяца.

Эту улицу планируют отреставрировать полностью от Бельской до моста через реку Уфа, однако из-за недовольства жителей нынешним состоянием дороги было принято решение обновить ее до начала основных работ.