Новую инфекционную больницу в Уфе достроят на месяц раньше, чем планировали

Постройку самого здания, а также оформление всей документации планируют завершить 25 мая (первоначальная дата – 25 июня).

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров. Инфекционный центр сможет принимать до 470 пациентов при самой пиковой нагрузке.

Ранее мы писали о том, что уже 14 апреля планируют сдать под ключ общежитие для врачей. Производством и сборкой модульных конструкций занимаются республиканские предприятия, большая часть стройматериалов также была произведена и доставлена организациями Башкортостана.