Список улиц Уфы, которые будут дезинфицировать в ночь на субботу

Дезинфекция будет проводиться с 22.00 часов 10 апреля и до 6.00 часов 11 апреля на следующих улицах: 50-летия Октября, Цюрупы, Тукаева, Карла Маркса, Заки Валиди, Советская, Пушкина, Ленина, бульвар Ибрагимова, Гоголя, Гафури, Большая Гражданская, Рихарда Зорге, Шафиева, Блюхера, Чудинова, Трамвайная, Российская, Комсомольская, 8 Марта, Мингажева, Запотоцкого, Бориса Домашникова, Проломная.

Мэрия города просит жителей первых и вторых этажей этих улиц закрыть на ночь окна, чтобы в квартиры не проник запах. Обработка проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.

Вопросы можно задать по телефону ИДЦ Уфы: 8 (347) 277-09-11 либо в колл-цент Администрации Уфы: 8-800-250-56-04.