Закрытие участка дороги протяженностью более 500 метров может осложнить проезд к улицам 50-летия Октября и Айской.
В Уфе на полгода перекроют движение транспорта по одной из улиц
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ufacity.info
Четыре полосы проезжей части улицы 8 Марта будут закрыты на участке от Мингажева до Айской с 0.00 часов 11 апреля до 24.00 часов 15 ноября 2020 года.
Ограничения связаны с реконструкцией улицы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовавшей в сентябре прошлого года. Сейчас приступают к переустройству тепловых сетей, газопровода и линий связи.
Общая протяженность участка, который будет отремонтирован – 1,168 километров (от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Мингажева).
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