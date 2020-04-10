В Уфе на полгода перекроют движение транспорта по одной из улиц

Четыре полосы проезжей части улицы 8 Марта будут закрыты на участке от Мингажева до Айской с 0.00 часов 11 апреля до 24.00 часов 15 ноября 2020 года.

Ограничения связаны с реконструкцией улицы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовавшей в сентябре прошлого года. Сейчас приступают к переустройству тепловых сетей, газопровода и линий связи.

Общая протяженность участка, который будет отремонтирован – 1,168 километров (от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Мингажева).