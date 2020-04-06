В Уфе на одной из улиц полностью перекроют движение транспорта

С седьмого апреля в связи с заменой асфальта полностью перекроют движение по улице Пугачева на участке от Бородинской до Бельской.

Если погодные условия будут благоприятными, асфальт заменят до конца апреля 2020 года. Эту улицу планируют отреставрировать полностью от Бельской до моста через реку Уфа, однако из-за недовольства жителей нынешним состоянием дороги было принято решение обновить ее до начала основных работ.

Ранее мы писали о том, что с первого апреля по 15 мая будет перекрыта также улица Дагестанская на участке от Правды до Магистральной.