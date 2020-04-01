На сегодняшний день в Башкортостане зафиксировано восемь случаев заражения Covid-19, но власти спешат завершить строительство нового инфекционного центра, готовясь к худшему сценарию.
Новую инфекционную больницу в Уфе достроят в июне
Проект больницы подготовили всего за восемь дней, уже 14 апреля планируют сдать под ключ общежитие для врачей, а в июне она примет первых пациентов.
Производством и сборкой модульных конструкций занимаются республиканские предприятия, большая часть стройматериалов также была произведена и доставлена организациями Башкортостана. В правительстве отмечают, что никогда еще настолько сложный и крупный объект (16 квадратных километров) в республике не возводился в столь сжатые сроки.
Сейчас в инфекционный госпиталь перепрофилировали также Городскую клиническую больницу Демского района (215 коек). Это учреждение уже готово к приему больных коронавирусом.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.