В Уфе ограничили движение транспорта по двум улицам

С первого по 30 апреля ограничено движение транспорта по улице Пугачева на участке от Сочинской до Бородинской. С первого апреля по 15 мая будет перекрыта улица Дагестанская на участке от улицы Правды до Магистральной.

В обоих случаях ведутся работы по замене асфальта, сначала перекроют половину проезжей части, а в период основных работ участки закроют полностью.

Вчера мы писали также о том, что из-за реставрации улицы Комсомольской ограничение движения по ней продлили до первого июня 2020 года.