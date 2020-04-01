С сегодняшнего дня начнутся работы на двух самых проблемных улицах Уфы. На эти улицы поступало больше всего жалоб от автомобилистов.
В Уфе ограничили движение транспорта по двум улицам
С первого по 30 апреля ограничено движение транспорта по улице Пугачева на участке от Сочинской до Бородинской. С первого апреля по 15 мая будет перекрыта улица Дагестанская на участке от улицы Правды до Магистральной.
В обоих случаях ведутся работы по замене асфальта, сначала перекроют половину проезжей части, а в период основных работ участки закроют полностью.
Вчера мы писали также о том, что из-за реставрации улицы Комсомольской ограничение движения по ней продлили до первого июня 2020 года.
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