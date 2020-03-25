С 26 марта начнет действовать новая редакция Указа «О введении режима «Повышенная готовность». Изменения коснутся всех развлекательных заведений и ресторанов.
В Башкортостане закрывают фитнес-центры и ограничивают работу ресторанов
Новые правила обязывают приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, театров, кружков, секций, детских игровых комнат и развлекательных центров, а также иных развлекательных заведений.
Спортивные залы, аквапарки, бассейны, фитнес-центры и другие спортивные объекты тоже закрываются для посетителей. В них допускаются только тренировки сборных команд и спортсменов-разрядников, готовящихся к соревнованиям.
Рестораны, бары, кафе и другие заведения общепита обязаны обеспечить в залах дистанцию между посетителями не менее полутора метров. Запрещается продажа кальянов и нахождение в одном зале более 50 человек одновременно.
Рекомендуется рассчитываться с гостями в безналичной форме и по возможности обслуживать дистанционно (на вынос и с доставкой).
Неработающим людям старше 65 лет рекомендуют не посещать общественные места, за исключением походов в магазин.
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