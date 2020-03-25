В Башкортостане закрывают фитнес-центры и ограничивают работу ресторанов

Новые правила обязывают приостановить деятельность ночных клубов, кинотеатров, театров, кружков, секций, детских игровых комнат и развлекательных центров, а также иных развлекательных заведений.

Спортивные залы, аквапарки, бассейны, фитнес-центры и другие спортивные объекты тоже закрываются для посетителей. В них допускаются только тренировки сборных команд и спортсменов-разрядников, готовящихся к соревнованиям.

Рестораны, бары, кафе и другие заведения общепита обязаны обеспечить в залах дистанцию между посетителями не менее полутора метров. Запрещается продажа кальянов и нахождение в одном зале более 50 человек одновременно.

Рекомендуется рассчитываться с гостями в безналичной форме и по возможности обслуживать дистанционно (на вынос и с доставкой).

Неработающим людям старше 65 лет рекомендуют не посещать общественные места, за исключением походов в магазин.