В Уфе продолжает работу аквапарк

В аквапарке соблюдают требование не проводить мероприятия с участием более 50 человек, ограничивая количество посетителей в аквазонах.

По какому расписанию аквапарк будет работать в ближайшем будущем, пока неизвестно. Перед посещением советуют уточнять график по телефону.

На сегодняшний день в Башкортостане выявлено четыре случая заражения Covid-19: трое взрослых и несовершеннолетний. По последней информации, все четверо заразились за границей.