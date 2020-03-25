Уфимский аквапарк работает по обычному графику. Ранее власти республики рекомендовали закрыть все бассейны и кинотеатры.
В Уфе продолжает работу аквапарк
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аквауфа.рф
В аквапарке соблюдают требование не проводить мероприятия с участием более 50 человек, ограничивая количество посетителей в аквазонах.
По какому расписанию аквапарк будет работать в ближайшем будущем, пока неизвестно. Перед посещением советуют уточнять график по телефону.
На сегодняшний день в Башкортостане выявлено четыре случая заражения Covid-19: трое взрослых и несовершеннолетний. По последней информации, все четверо заразились за границей.
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