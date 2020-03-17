Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже началась. Отремонтируют парк Победы и ряд улиц, которые названы в честь героев и участников войны.
На реконструкцию парка Победы выделили 209 миллионов рублей
-
prigorod.info
Предприятие «Горзеленхоз» заключило три контракта на общую сумму 209 миллионов рублей с компаниями, которые займутся ремонтом парка Победы.
Треть от этой суммы пойдет на замену уличного освещения, треть – на ремонт подпорных стен и парапетов и еще столько же потратят на обновление бетонных плит, тротуаров и ступеней. Работы планируют завершить до конца 2021 года.
На данный момент в парке уже начали замену освещения, в планах также ремонт воинских мемориалов и памятников, установка арт-объектов, социальной рекламы и фотозон, посвященных юбилейной дате.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.