На реконструкцию парка Победы выделили 209 миллионов рублей

Предприятие «Горзеленхоз» заключило три контракта на общую сумму 209 миллионов рублей с компаниями, которые займутся ремонтом парка Победы.

Треть от этой суммы пойдет на замену уличного освещения, треть – на ремонт подпорных стен и парапетов и еще столько же потратят на обновление бетонных плит, тротуаров и ступеней. Работы планируют завершить до конца 2021 года.

На данный момент в парке уже начали замену освещения, в планах также ремонт воинских мемориалов и памятников, установка арт-объектов, социальной рекламы и фотозон, посвященных юбилейной дате.